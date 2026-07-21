Andy Burnham Vu Par Un Journaliste Français dans le Parisienne
Ce travailliste britannique de 56 ans doit s’installer au 10 Downing Street d’ici quelques jours. Dans la ville dont il avait été élu maire en 2017, on regrette déjà « Andy », un édile charismatique qui a modernisé la métropole industrielle du Nord.
Par Edgar Chol, envoyé spécial à Manchester (Royaume-Uni)
Le 17 juillet 2026
En centre-ville, les voitures électriques ont succédé aux vieux diesels et les maisons
ouvrières individuelles font place aux immeubles en verre. Dans ce paysage de
modernité, la boutique de vinyles Clampdown Records, sur Paton Street, fait de la
résistance. Sa peinture rouge pâle a vieilli au soleil et les affiches de groupes de rock se
bousculent sur la vitrine. Un bout du Manchester des années 1980.
« Andy Burnham ? Je l’ai croisé à un concert de New Order », s’exclame Neil Clarke, le
disquaire, derrière la caisse. C’était lors d’un festival, en 2019, où le groupe mancunien,
pionnier de la musique électronique, se produisait. Sur le comptoir, deux bacs regorgent
de vinyles d’Oasis ou des Smiths. Ces autres légendes locales font la fierté de Neil et de
toute la ville industrielle de nord de l’Angleterre.Neil Clarke est disquaire à Clampdown Records, les albums mancuniens occupent une
place privilégiée dans sa boutique. LP/Edgar Chol
Andy Burnham, qui a été désigné ce vendredi 17 juillet par son parti, le Labour, pour
succéder à Keir Starmer à la tête du gouvernement britannique, ne rate jamais une
occasion d’évoquer son amour pour le rock local.
« C’est un vrai fan, et Manchester est une ville de musique », explique le disquaire
derrière ses lunettes aux larges montures. Le mariage parfait, donc. Burnham, député
travailliste et plusieurs fois ministre à la fin des années 2000, quitte Londres pour la
mairie de Manchester en 2017. Partir pour mieux revenir : c’est depuis le Nord qu’il
commence à se frayer un chemin vers Downing Street.
« Il s’est battu pour nous »
Ici, Andy Burnham tente de concilier la modernité et le passé industriel. À l’image du
pub Salisbury, témoin de ces deux Manchester. L’établissement est situé à proximité de
l’Haçienda, boîte de nuit légendaire où s’est époumonée toute une génération de
Mancuniens de 1982 à sa fermeture en 1997, après l’overdose mortelle d’une jeune
raveuse. De l’Haçienda, il ne reste plus que des lettres en métal sur un immeuble
résidentiel. Au-dessus du Salisbury, un train crisse sur un vieux pont de pierre. Cela fait
200 ans que le pub existe.L’âme de Manchester s’étale à l’intérieur. Des rires gras et tonitruants s’échappent du
comptoir collant. « Andy Burnham s’est battu pour nous, les pubs, pendant la pandémie
», salue Luke Waller, derrière le bar. Le nouveau maire devient une figure nationale en
2020, lorsqu’il réclame au gouvernement de Londres des compensations pour les
travailleurs touchés par un confinement strict.
Le pub The Salisbury n’a pas bougé depuis 200 ans, il est collé à la station Oxford Road,
en plein centre de Manchester. LP/Edgar Chol
« C’est quelqu’un de très charismatique, un gars du Nord. On vote pour lui, pas pour son
parti. Et puis, il a l’accent mancunien ! », continue le barman, main sur une des vingt
tireuses à bière. L’accent de Burnham, c’est son atout politique. Il l’a modelé avec le
temps. Il a d’abord eu celui de Liverpool, sa ville natale. Il l’a perdu en entrant à
l’université de Cambridge, avant d’embrasser celui de Manchester une fois à la mairie.
Andy Burnham, 56 ans, cultive l’image d’un Monsieur-tout-le-monde issu de la classe
ouvrière. Il pose sans cravate, souvent en tee-shirt. À l’opposé du rigide Keir Starmer, le
Premier ministre démissionnaire, et de la représentation d’un Londres déconnecté du
reste du royaume. « Rebrancher la Grande-Bretagne » (Rewire Britain) est devenu un de
ses slogans de campagne. Succès assuré à Manchester, et bien au-delà : Burnham est
devenu l’un des hommes politiques les plus populaires du pays, d’après l’institut de
sondages Yougov.« Je suis triste de perdre mon maire »
Sur le quai de la station d’Oxford Road, en plein centre-ville, une Mancunienne attend
son train. « Je suis heureuse qu’il dirige le pays, il apportera un côté plus humain à la
politique. Mais je suis triste de perdre mon maire », confie Helen Curley.
Ce mardi, la trentenaire a appris qu’Andy Burnham était officiellement le seul candidat
au poste de Premier ministre du pays. Helen s’y attendait : mi-juin, il a quitté l’hôtel de
ville pour redevenir député (de la circonscription de Makerfield, au nord-ouest de
Manchester). Son ambition de briguer le 10 Downing Street était devenue un secret de
Polichinelle.
Andy Burnham dans la cicronscription de Makerfield en périphérie de Manchester, dont
il a remporté le 18 juin la législative partielle pour redevenir député. REUTERS/Temilade
Adelaja
Le « roi du Nord » (King of the North), surnom hérité de la saga « Game of Thrones »,
laisse derrière lui une ville en plein essor. La communauté du Grand Manchester, comté
de près de trois millions d’habitants, est devenue la plus dynamique du Royaume-Uni :
3,1 % de croissance économique annuelle sur dix ans, le double de la moyenne du pays.
À la station suivante, au parc Mayfield, Clinton Judge, un habitant de 60 ans, analyse le
bilan de l’ancien maire : « Sa plus grande réussite, ce sont les transports en commun ». À
Manchester, impossible de passer à côté de ces bus. Burnham les a repeints en jaune,
couleur de l’abeille ouvrière, symbole de la ville.« Manchesterisme »
Le Bee Network, le réseau de transports urbain, est passé sous contrôle public à partir
de 2017. Depuis, les prix ont drastiquement chuté, avec une promesse : stimuler la
croissance grâce à une meilleure liaison entre la ville et sa banlieue. « Un trajet de bus,
ça coûte 2 livres sterling (2,35 euros), où que vous alliez ! », se réjouit Clinton. C’était
3,50 livres avant le mandat de Burnham.
Déprivatiser les services, c’est la marque de fabrique de l’ex-édile. Il en a fait une
doctrine, « le manchesterisme » : un « socialisme favorable aux entreprises ». Ce
farouche adversaire du néolibéralisme souhaite encourager les partenariats entre le
public et le privé, y inclure entreprises et syndicats.
La grande ville du nord de l’Angleterre, capitale du coton au XIXe siècle avant de souffrir
de la désindustrialisation, est résolument tournée vers une économie de services. Les
bâtiments en briques rouges laissent peu à peu place à des buildings de verre et d’acier.
LP/Edgar Chol
Une fois Premier ministre, Andy Burnham compte ainsi « déprivatiser » (a minima, être
soumis au contrôle public, sans forcément nationaliser) le réseau d’eau national,
Thames Water. Une réforme qui s’annonce aussi périlleuse que coûteuse.
« La ville a beaucoup changé visuellement », continue Clinton, assis à l’ombre d’un arbre
du parc avec sa fille Molly. Autour, des groupes d’amis bronzent dans l’herbe. L’ancienne
gare de Mayfield est devenue en 2022 le premier nouveau parc de la ville depuis plus de
100 ans. Clinton Judge se souvient que lorsqu’il a débarqué en 1998 dans l’ex-Cottonopolis — surnom de Manchester quand elle était la capitale du coton au XIXe
siècle —, « c’était beaucoup plus dangereux ».
« Dans sa génération, c’était le plus impressionnant »
Quartier étendard de la transformation lancée par le maire, Ancoats, au nord du centre-
ville, est désormais un repaire de cafés bobos et de bars branchés. C’est aussi le théâtre
d’un chantier colossal, celui de la construction d’un centre gouvernemental, le
Manchester digital campus, prévu pour 2028.
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migrants qui électrise le Royaume-Uni
Andy Burnham a désigné cet immense terrain comme le futur deuxième lieu de pouvoir
le plus important du Royaume-Uni. Son surnom sonne comme une promesse de
décentralisation (« devolution ») : le « 10 Downing Street North ». Andy Burnham veut en
faire un centre névralgique pour reconnecter le gouvernement aux localités délaissées
par les pouvoirs publics. Dans un pays ultrapolarisé autour de Londres, la tâche est
immense pour le prochain Premier ministre.
« Je suis très nerveux quand Andy parle de manchesterisme », lâche Denis MacShane,
ancien ministre de Tony Blair de 2002 à 2005. « Ce discours ne va pas prendre à Exeter,
Newcastle ou Birmingham. Ils ne feront pas allégeance à Manchester. »
« Dans sa génération, c’était le plus impressionnant », se souvient MacShane. Les deux
hommes se sont côtoyés dans les couloirs du Parlement quand Burnham y commençait
sa carrière. Il le connaît assez pour le penser capable de rassembler une classe
politique britannique éclatée. « Son caractère est arrondi, ce n’est pas un idéologue.
Pendant toute sa vie politique, il a trouvé les bons mots ».
Andy Burnham est surtout un caméléon qui évite la confrontation. En politique, comme
en football… Ce passionné de ballon rond n’a pas eu à choisir entre les deux clubs
rivaux de la ville (City et United) : il soutient Everton, une équipe de Liverpool, sa ville
natale.
Trois ans pour convaincre
Burnham n’a pas échappé à une crise aiguë du logement à Manchester. Dans le centre-
ville, le nombre de sans-abri a explosé. Une conséquence des transformations de
quartiers populaires en habitations modernes aux prix élevés, de l’inflation grandissante
et de la crise migratoire.Le logement, enjeu national, est un des nombreux dossiers qui l’attendent aussi à
Londres. De Manchester au 10 Downing Sreet, Burnham passe d’une région en plein
essor à un pays en crise, au budget serré.
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Le prochain chef de gouvernement a demandé dix ans pour réorganiser le pays. Une
éternité dans un Royaume-Uni en mal de stabilité. Depuis 2016, soit autant de temps,
six Premiers ministres se sont succédé à la tête du gouvernement.
S’il ne démissionne pas, Andy Burnham a trois ans jusqu’aux prochaines élections. En
attendant le début de son mandat, dans un des bacs de Clapdown Records, Andy
Burnham peut venir trouver un album de circonstance : « Get Ready » (sois prêt) de New
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