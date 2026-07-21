Ce travailliste britannique de 56 ans doit s’installer au 10 Downing Street d’ici quelques jours. Dans la ville dont il avait été élu maire en 2017, on regrette déjà « Andy », un édile charismatique qui a modernisé la métropole industrielle du Nord.

Par Edgar Chol, envoyé spécial à Manchester (Royaume-Uni)

Le 17 juillet 2026

En centre-ville, les voitures électriques ont succédé aux vieux diesels et les maisons

ouvrières individuelles font place aux immeubles en verre. Dans ce paysage de

modernité, la boutique de vinyles Clampdown Records, sur Paton Street, fait de la

résistance. Sa peinture rouge pâle a vieilli au soleil et les affiches de groupes de rock se

bousculent sur la vitrine. Un bout du Manchester des années 1980.

« Andy Burnham ? Je l’ai croisé à un concert de New Order », s’exclame Neil Clarke, le

disquaire, derrière la caisse. C’était lors d’un festival, en 2019, où le groupe mancunien,

pionnier de la musique électronique, se produisait. Sur le comptoir, deux bacs regorgent

de vinyles d’Oasis ou des Smiths. Ces autres légendes locales font la fierté de Neil et de

toute la ville industrielle de nord de l’Angleterre.Neil Clarke est disquaire à Clampdown Records, les albums mancuniens occupent une

place privilégiée dans sa boutique. LP/Edgar Chol

Andy Burnham, qui a été désigné ce vendredi 17 juillet par son parti, le Labour, pour

succéder à Keir Starmer à la tête du gouvernement britannique, ne rate jamais une

occasion d’évoquer son amour pour le rock local.

« C’est un vrai fan, et Manchester est une ville de musique », explique le disquaire

derrière ses lunettes aux larges montures. Le mariage parfait, donc. Burnham, député

travailliste et plusieurs fois ministre à la fin des années 2000, quitte Londres pour la

mairie de Manchester en 2017. Partir pour mieux revenir : c’est depuis le Nord qu’il

commence à se frayer un chemin vers Downing Street.

« Il s’est battu pour nous »

Ici, Andy Burnham tente de concilier la modernité et le passé industriel. À l’image du

pub Salisbury, témoin de ces deux Manchester. L’établissement est situé à proximité de

l’Haçienda, boîte de nuit légendaire où s’est époumonée toute une génération de

Mancuniens de 1982 à sa fermeture en 1997, après l’overdose mortelle d’une jeune

raveuse. De l’Haçienda, il ne reste plus que des lettres en métal sur un immeuble

résidentiel. Au-dessus du Salisbury, un train crisse sur un vieux pont de pierre. Cela fait

200 ans que le pub existe.L’âme de Manchester s’étale à l’intérieur. Des rires gras et tonitruants s’échappent du

comptoir collant. « Andy Burnham s’est battu pour nous, les pubs, pendant la pandémie

», salue Luke Waller, derrière le bar. Le nouveau maire devient une figure nationale en

2020, lorsqu’il réclame au gouvernement de Londres des compensations pour les

travailleurs touchés par un confinement strict.

Le pub The Salisbury n’a pas bougé depuis 200 ans, il est collé à la station Oxford Road,

en plein centre de Manchester. LP/Edgar Chol

« C’est quelqu’un de très charismatique, un gars du Nord. On vote pour lui, pas pour son

parti. Et puis, il a l’accent mancunien ! », continue le barman, main sur une des vingt

tireuses à bière. L’accent de Burnham, c’est son atout politique. Il l’a modelé avec le

temps. Il a d’abord eu celui de Liverpool, sa ville natale. Il l’a perdu en entrant à

l’université de Cambridge, avant d’embrasser celui de Manchester une fois à la mairie.

Andy Burnham, 56 ans, cultive l’image d’un Monsieur-tout-le-monde issu de la classe

ouvrière. Il pose sans cravate, souvent en tee-shirt. À l’opposé du rigide Keir Starmer, le

Premier ministre démissionnaire, et de la représentation d’un Londres déconnecté du

reste du royaume. « Rebrancher la Grande-Bretagne » (Rewire Britain) est devenu un de

ses slogans de campagne. Succès assuré à Manchester, et bien au-delà : Burnham est

devenu l’un des hommes politiques les plus populaires du pays, d’après l’institut de

sondages Yougov.« Je suis triste de perdre mon maire »

Sur le quai de la station d’Oxford Road, en plein centre-ville, une Mancunienne attend

son train. « Je suis heureuse qu’il dirige le pays, il apportera un côté plus humain à la

politique. Mais je suis triste de perdre mon maire », confie Helen Curley.

Ce mardi, la trentenaire a appris qu’Andy Burnham était officiellement le seul candidat

au poste de Premier ministre du pays. Helen s’y attendait : mi-juin, il a quitté l’hôtel de

ville pour redevenir député (de la circonscription de Makerfield, au nord-ouest de

Manchester). Son ambition de briguer le 10 Downing Street était devenue un secret de

Polichinelle.

Andy Burnham dans la cicronscription de Makerfield en périphérie de Manchester, dont

il a remporté le 18 juin la législative partielle pour redevenir député. REUTERS/Temilade

Adelaja

Le « roi du Nord » (King of the North), surnom hérité de la saga « Game of Thrones »,

laisse derrière lui une ville en plein essor. La communauté du Grand Manchester, comté

de près de trois millions d’habitants, est devenue la plus dynamique du Royaume-Uni :

3,1 % de croissance économique annuelle sur dix ans, le double de la moyenne du pays.

À la station suivante, au parc Mayfield, Clinton Judge, un habitant de 60 ans, analyse le

bilan de l’ancien maire : « Sa plus grande réussite, ce sont les transports en commun ». À

Manchester, impossible de passer à côté de ces bus. Burnham les a repeints en jaune,

couleur de l’abeille ouvrière, symbole de la ville.« Manchesterisme »

Le Bee Network, le réseau de transports urbain, est passé sous contrôle public à partir

de 2017. Depuis, les prix ont drastiquement chuté, avec une promesse : stimuler la

croissance grâce à une meilleure liaison entre la ville et sa banlieue. « Un trajet de bus,

ça coûte 2 livres sterling (2,35 euros), où que vous alliez ! », se réjouit Clinton. C’était

3,50 livres avant le mandat de Burnham.

Déprivatiser les services, c’est la marque de fabrique de l’ex-édile. Il en a fait une

doctrine, « le manchesterisme » : un « socialisme favorable aux entreprises ». Ce

farouche adversaire du néolibéralisme souhaite encourager les partenariats entre le

public et le privé, y inclure entreprises et syndicats.

La grande ville du nord de l’Angleterre, capitale du coton au XIXe siècle avant de souffrir

de la désindustrialisation, est résolument tournée vers une économie de services. Les

bâtiments en briques rouges laissent peu à peu place à des buildings de verre et d’acier.

LP/Edgar Chol

Une fois Premier ministre, Andy Burnham compte ainsi « déprivatiser » (a minima, être

soumis au contrôle public, sans forcément nationaliser) le réseau d’eau national,

Thames Water. Une réforme qui s’annonce aussi périlleuse que coûteuse.

« La ville a beaucoup changé visuellement », continue Clinton, assis à l’ombre d’un arbre

du parc avec sa fille Molly. Autour, des groupes d’amis bronzent dans l’herbe. L’ancienne

gare de Mayfield est devenue en 2022 le premier nouveau parc de la ville depuis plus de

100 ans. Clinton Judge se souvient que lorsqu’il a débarqué en 1998 dans l’ex-Cottonopolis — surnom de Manchester quand elle était la capitale du coton au XIXe

siècle —, « c’était beaucoup plus dangereux ».

« Dans sa génération, c’était le plus impressionnant »

Quartier étendard de la transformation lancée par le maire, Ancoats, au nord du centre-

ville, est désormais un repaire de cafés bobos et de bars branchés. C’est aussi le théâtre

d’un chantier colossal, celui de la construction d’un centre gouvernemental, le

Manchester digital campus, prévu pour 2028.

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Andy Burnham a désigné cet immense terrain comme le futur deuxième lieu de pouvoir

le plus important du Royaume-Uni. Son surnom sonne comme une promesse de

décentralisation (« devolution ») : le « 10 Downing Street North ». Andy Burnham veut en

faire un centre névralgique pour reconnecter le gouvernement aux localités délaissées

par les pouvoirs publics. Dans un pays ultrapolarisé autour de Londres, la tâche est

immense pour le prochain Premier ministre.

« Je suis très nerveux quand Andy parle de manchesterisme », lâche Denis MacShane,

ancien ministre de Tony Blair de 2002 à 2005. « Ce discours ne va pas prendre à Exeter,

Newcastle ou Birmingham. Ils ne feront pas allégeance à Manchester. »

« Dans sa génération, c’était le plus impressionnant », se souvient MacShane. Les deux

hommes se sont côtoyés dans les couloirs du Parlement quand Burnham y commençait

sa carrière. Il le connaît assez pour le penser capable de rassembler une classe

politique britannique éclatée. « Son caractère est arrondi, ce n’est pas un idéologue.

Pendant toute sa vie politique, il a trouvé les bons mots ».

Andy Burnham est surtout un caméléon qui évite la confrontation. En politique, comme

en football… Ce passionné de ballon rond n’a pas eu à choisir entre les deux clubs

rivaux de la ville (City et United) : il soutient Everton, une équipe de Liverpool, sa ville

natale.

Trois ans pour convaincre

Burnham n’a pas échappé à une crise aiguë du logement à Manchester. Dans le centre-

ville, le nombre de sans-abri a explosé. Une conséquence des transformations de

quartiers populaires en habitations modernes aux prix élevés, de l’inflation grandissante

et de la crise migratoire.Le logement, enjeu national, est un des nombreux dossiers qui l’attendent aussi à

Londres. De Manchester au 10 Downing Sreet, Burnham passe d’une région en plein

essor à un pays en crise, au budget serré.

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Le prochain chef de gouvernement a demandé dix ans pour réorganiser le pays. Une

éternité dans un Royaume-Uni en mal de stabilité. Depuis 2016, soit autant de temps,

six Premiers ministres se sont succédé à la tête du gouvernement.

S’il ne démissionne pas, Andy Burnham a trois ans jusqu’aux prochaines élections. En

attendant le début de son mandat, dans un des bacs de Clapdown Records, Andy

Burnham peut venir trouver un album de circonstance : « Get Ready » (sois prêt) de New